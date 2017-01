POL-WL: Buchholz - Handtasche entrissen ++ Eyendorf - mit 2,87 Promille Unfall verursacht ++ und weitere Meldungen

Landkreis Harburg (ots) - Buchholz - Handtasche entrissen

Am 11.01.2017, gegen 21:20 Uhr ging eine 65-jährige Buchholzerin den Dibberser Mühlenweg entlang. Plötzlich sind von hinten zwei Männer an ihr vorbeigelaufen und haben ihr die Handtasche entrissen. Das Opfer verfolgte die Männer noch bis in Höhe der Friedrichstraße, verlor sie dann aber aus den Augen. Eine sofort durchgeführte Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Frau kann die Täter nur wenig beschreiben, da sie sie nur von hinten gesehen hat. Beide Täter trugen dunkle Bekleidung, einer der Täter trug helle Schuhe. Zeugen, die zur fraglichen Zeit relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Buchholz 04181/ 285-0 zu melden.

Buchholz - versuchter Diebstahl einer Kette

Am 12.01.2017, gegen 00:20 Uhr ging ein 33-jähriger Buchholzer die Unterführung zwischen Bahnhofstraße und Lindenstraße entlang. Dort wird er von zwei Männern angesprochen und nach Feuer für eine Zigarette gefragt. Als er in die Jackentasche greift, um sein Feuerzeug aus dieser zu holen, ergreift plötzlich einer der Täter eine um den Hals getragene Kette des Opfers und versucht diese zu entwenden. Der 33-jährige kann diesen Versuch in letzter Sekunde abwehren, indem er einem der Täter mit der Faust in das Gesicht schlägt. Die Täter rechneten wohl nicht mit so viel Gegenwehr und ergriffen die Flucht. Beschreiben kann das Opfer die Täter wie folgt:

südländische Erscheinung, dunkler Teint ca. 20-25 Jahre, sehr schlank, ca. 1,80 m groß, dunkle Basecap (näheres unbekannt), dunkle Bomberjacke (näheres unbekannt), zur Hose und Schuhen können keine Angaben gemacht werden.

Täter 2 sudländische Erscheinung, dunkler Teint, vermutlich 20 -25 Jahre

Hinweise bitte an die Polizei Buchholz, 04181/ 285-0

Ob diese Tat in Verbindung mit dem Vorfall im Dibberser Mühlenweg steht, wird Bestandteil der weiteren Ermittlungen sein.

Handeloh, Seevetal, Winsen - Einbrüche

Insgesamt vier Einbrüche haben die Beamten der Polizeiinspektion Harburg am 11.01.2017 aufgenommen. Die Täter schlugen zwei Mal im Bereich Seevetal zu. Im Lehrer-Lohmann-Weg scheiterten die Täter trotz mehrerer Hebelversuche an den Fenstern des Hauses. Von einer weiteren Tatausführung wurde dann abgesehen. Erfolgreicher waren die Täter dann im Uhlengrund. Dort gelangten sie durch Aufhebeln eines Fensters in das Wohnhaus und entwendeten einen Wandtresor. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. In Winsen, Stöckter Deich schlugen unbekannte Täter ein Fenster ein und gelangten so in das Haus. Aus diesem wurde dann unter anderem ein IMac und ein MacBook entwendet. Im Zeitraum der letzten Woche versuchten unbekannte Täter die Tür eines Einfamilienhauses im Amselweg in Handeloh aufzuhebeln. Auch hier scheiterten die Täter an der Tür und gelangten nicht in das Haus. Hinweise bitte an die Polizei in Buchholz, 04181/ 285-0

Holm-Seppensen - PKW ausgeschlachtet

Schreck für einen 25-jährigen Buchholzer, dieser hatte seine Mercedes E-Klasse im Falkenweg abgestellt. Als er am Morgen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Einbruch in seinen PKW fest. Nachdem die Täter eine Seitenscheibe eingeschlagen hatten, entwendeten sie diverse Teile der Innenausstattung.

Harmstorf - unter Drogeneinfluß gefahren

Beamte der Polizei Buchholz kontrollierten am Mittwoch morgen einen PKW im Bereich Harmstorf. Im Rahmen der Kontrolle vermuteten die Beamten, dass der Touareg-Fahrer unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln steht. Ein durchgeführter Test bestätigte diese Vermutung. Augenscheinlich stand der Fahrer unter dem Einfluß von Kokain und Cannabis. Eine Blutprobe wurde entnommen und dem Fahrer die Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt.

Winsen - Fahrt unter Alkoholeinfluß

Die Beamten der Polizei Winsen kontrollierten am 12.01.2017, gegen 00:20 Uhr eine 53-jährige aus dem Bereich Lüneburg. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Ein durchgeführter Test bestätigte die Vermutung der Beamten. Die Fahrzeugführerin war mit 0,77 Promille unterwegs. Ein entsprechendes Bußgeldverfahren wurde eingeleitet. Die Frau mußte den PKW bis zur Ausnüchterung stehen lassen.

Eyendorf - mit 2,87 Promille Unfall verursacht

Eine 54-jährige Lüneburgerin bog gestern gegen 08:55 Uhr mit ihrem Renault aus Lübberstedt kommend in die Straße "Zum Borgfeld" ab. Dabei geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Opel einer 28-jährigen Frau aus Eyendorf. Die Ursache für den Zusammenstoß war schnell klar. Die 54-jährige hatte trotz der frühen Uhrzeit bereits eine stattliche Atemalkoholkonzentration von 2,87 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 11.01.2017 "Polizeibeamter mit Reizgas angegriffen"

Die Polizei sucht den Geschädigten des versuchten Geldbörsendiebstahls. Dieser möge sich dringend bei der Polizei Winsen 04171/ 796-0 melden. Er ist ein wichtiger Zeuge für die Vorkommnisse im Zug.

