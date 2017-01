POL-WL: Tageswohnungseinbruch ++ Tostedt - Motorteile ausgebaut ++ Winsen - Betrunken unterwegs ++ Hanstedt - Seniorin übersieht Lkw

Rosengarten/Eckel (ots) - Tageswohnungseinbruch

Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 15 und 18 Uhr, kam es in der Straße Am Dorfteich zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Diebe hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Dort trafen sie auf einen Hund, den sie kurzerhand im Wohnzimmer einsperrten. Im Anschluss durchsuchten die Täter mehrere Räume. Sie erbeuteten mehrere Armbanduhren und vermutlich Schmuck. Wie hoch der Schaden insgesamt ist, steht noch nicht fest.

Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Tostedt - Motorteile ausgebaut

In der Nacht zu Donnerstag machten sich Diebe an einem Mercedes zu schaffen, der in der Bremer Straße geparkt war. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und entriegelten die Motorhaube. Im Anschluss bauten sie die Ansaugbrücke und den Luftmassenmesser vom Motor ab und entwendeten die Teile. Der Schaden wird auf rund 600 EUR geschätzt.

Winsen - Betrunken unterwegs

Im Tönnhäuser Weg kontrollierten Beamte am Donnerstag, gegen 22:20 Uhr, einen VW Golf. Mit dem 50-jährigen Fahrer machten sie einen Alkoholtest. Hierbei erreichte der Mann einen Wert von 1,13 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein stellten die Polizisten sicher.

Hanstedt - Seniorin übersieht Lkw

Auf der Schierhorner Allee kam es am Donnerstag, gegen 11:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine 83-jährige Frau war mit ihrem VW Polo in Richtung Holm unterwegs, als sie einen am Fahrbahnrand abgestellten VW-Crafter mitsamt Anhänger zu spät sah und mit dem Gespann kollidierte. Hierbei wurde der Anhänger von dem Zugfahrzeug abgerissen. Auch der Polo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 83-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht, benötigte aber keine ärztliche Versorgung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell