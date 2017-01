POL-WL: Falsche Polizeibeamte unterwegs ++ Tostedt - Pkw gestohlen ++ Seevetal/Fleestedt - Tageswohnungseinbruch ++ Und weitere Meldung

Winsen (ots) - Falsche Polizeibeamte unterwegs

Im Brombeerweg klingelten am Mittwoch, gegen 16.30 Uhr, zwei Männer an der Haustür einer Frau und gaben sich als Polizeibeamte aus. Die Unbekannten zeigten der Frau einen scheckkartengroßen "Ausweis" mit dem Aufdruck "Polizei" und wollten das Haus betreten, um sie zu angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft zu befragen. Die 77-Jährige wurde jedoch misstrauisch und ließ die beiden Männer nicht hinein. Als die Frau den Polizeinotruf wählte, um sich dort nach der Echtheit der mutmaßlichen Polizisten zu erkundigen, liefen diese bereits davon. Eine Fahndung der echten Beamten blieb leider ohne Erfolg.

Die Männer wurden als ca. 25 bis 35 Jahre alt, ca. 175 bis 180 cm groß, einmal mit hochgegeltem dunklen Haar, einmal kahlköpfig beschrieben.

Die Polizei Winsen bittet weitere Zeugen, bei denen die Männer möglicherweise aufgetreten sind, sich unter der Telefonnummer 04171 7960 zu melden.

Ein Polizeisprecher sagt dazu: "Die Masche, sich als Amtsperson auszugeben ist leider nicht neu, aber gerade im Zusammenhang mit möglichen Einbrüchen in der Nachbarschaft sehr perfide. Tatsächlich suchen unsere Kolleginnen und Kollegen regelmäßig Nachbarn von Einbruchstatorten auf, um sie nach möglichen Beobachtungen zu befragen. Dabei sind sie aber meist uniformiert und müssen auch nicht unbedingt die Wohnung betreten. Wir raten im Zweifelsfall immer dazu, sich telefonisch bei der örtlichen Dienststelle oder über die "110" eine Bestätigung zu holen."

Tostedt - Pkw gestohlen

Ein schwarzer BMW 320D ist in der Nacht zu Mittwoch aus dem Bertha-von-Suttner-Weg gestohlen worden. Der Pkw mit dem Kennzeichen WL-B 2206 stand auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus. Wie die Täter den Wagen unbemerkt entwenden konnten, ist unklar. Der Schaden wird auf rund 17.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei Tostedt, Telefon 04182 28000.

Seevetal/Fleestedt - Tageswohnungseinbruch

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 12.50 und 19.50 Uhr, sind Diebe in ein Einfamilienhaus am Pommernweg eingebrochen, nachdem sie ein Fenster aus dem Rahmen gehebelt hatten. Sie Täter durchsuchten sämtliche Räume. Hierbei erbeuteten sie ein Handy und einen Tablet-PC. Der Schaden: Rund 800 Euro.

Buchholz - Patientin aus Krankenhaus weggelaufen

Heute Nacht, gegen 03.50 Uhr, wurde die Polizei alarmiert, weil eine 36-jährige Patientin aus dem Krankenhaus an der Steinbecker Straße abgängig war. Die Frau wurde als orientierungslos eingestuft und war nur leicht bekleidet, sodass die Beamten von einer konkreten Gefährdung ausgehen mussten. Neben mehreren Streifenwagen, die sofort mit der Suche nach der Frau begannen, wurden auch Personenspürhunde und ein Polizeihubschrauber angefordert. Gegen 07 Uhr konnte die Suche eingestellt werden. Eine Zeugin hatte die Frau in Buchholz bemerkt und gemeldet. Die 36-Jährige kam mit Unterkühlungen wieder zurück ins Krankenhaus.

