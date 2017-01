POL-WL: Wer löschte sie brennende Papiertonne? ++ Tostedt - Gullideckel auf die Fahrbahn gelegt / Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs ++ Buchholz - Vorfahrt missachtet

Buchholz/Trelde (ots) - Wer löschte sie brennende Papiertonne?

Die Polizei Buchholz sucht einen Zeugen, der in der Nacht zum 2. Januar eine brennende Altpapiertonne in der Alten Bahnhofstraße abgelöscht hatte. Die Tonne war in der Nacht von Unbekannten angezündet worden.

Die Sachbeschädigung wurde der Polizei am 2. Januar gemeldet. Bei der Tatortaufnahme entdeckten die Beamten Reste von Löschpulver und eine leeren Feuerlöscher neben der Tonne. Die Beamten gehen davon aus, dass ein Zeuge versucht hatte, das Feuer zu löschen. Unter Umständen hat dieser Zeuge Beobachtungen hinsichtlich der Brandlegung gemacht. Er wird gebeten, sich bei der Polizei Buchholz unter der Telefonnummer 04181 2850 zu melden.

Tostedt - Gullideckel auf die Fahrbahn gelegt / Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs

Am Dienstag, gegen 23:30 Uhr, haben Unbekannte auf der Bremer Straße einen Gullideckel aus dem Schacht gehoben und auf die Fahrbahn gelegt. Ein 26-jähriger Mann war mit seinem PKW darüber gefahren und hatte die Beamten alarmiert. Inwieweit der PKW beschädigt wurde, ist noch unklar. Drei junge Männer flüchteten von der Örtlichkeit und blieben zunächst unerkannt.

Wenig später wurde die Polizei zu einer Ruhestörung in Tostedt gerufen. Hier traf sie auf drei Männer im Alter von 18 und 22 (2X) Jahren, die einräumten, zur fraglichen Zeit an der Bremer Straße gewesen zu sein. Alle drei waren deutlich alkoholisiert. Den Vorwurf, den Gullideckel auf die Fahrbahn gelegt zu haben, stritten sie ab.

Rund eine Stunde später kontrollierten die Beamten einen Radfahrer in der Kötnerstraße, weil dessen Fahrrad unzureichend beleuchtet war. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen der beiden 22-Jährigen. Er erreichte bei einem Alkoholtest einen Wert von 2,14 Promille. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, ein Arzt entnahm ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe.

Buchholz - Vorfahrt missachtet

Auf der B 75 kam es am Dienstag, gegen 17:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Mann war mit seinem Toyota auf der Bremer Straße unterwegs. Er wollte an der Einmündung nach links in die B 75 einbiegen. Hierbei übersah er einen gleichaltrigen BMW-Fahrer, der mit seinem Wagen in Richtung Dibbersen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Fahranfänger blieben glücklicherweise unverletzt. An den PKW entstand ein Gesamtschaden von rund 8000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell