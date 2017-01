POL-WL: Einbruchsserie am Silvesterwochenende ++ Seevetal/Hittfeld - Einfamilienhaus in Flammen ++ Dohren - Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Handeloh (ots) - Einbruchsserie am Silvesterwochenende

Mindestens fünf Einfamilienhäuser, deren Bewohner die Tage vor dem Jahreswechsel auswärts verbrachten, wurden rund um die Silvesternacht von Einbrechern heimgesucht. Im Brunnenbergweg und im Wacholderweg traf es jeweils zwei, in der Straße am Flidderberg mindestens ein Haus. In allen Fällen hebelten die Täter Fenster oder Türen auf und durchsuchten sämtliche Räume. Noch steht nicht in allen Fällen fest, was die Täter erbeuteten. Mindestens in einem Fall gelang es ihnen, Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro zu erlangen.

Zeugen, denen in den genannten Straßen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Seevetal/Hittfeld - Einfamilienhaus in Flammen

Am Neujahrsmorgen, gegen 5:00 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr in die Straße Im Heubruch gerufen. Bewohner eines Einfamilienhauses waren durch verdächtige Geräusche geweckt worden und entdeckten, dass ein Holzunterstand, der an das Haus angrenzt, in Flammen stand. Die Bewohner alarmierten die Feuerwehr und retteten sich anschließend unverletzt ins Freie.

Bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte hatte das Feuer vom Anbau auf den Dachstuhl des Hauses übergegriffen. Der Feuerwehr gelang es, eine Brandausbreitung auf das gesamte Haus verhindern. Große Teile der Dacheindeckung mussten jedoch entfernt werden, um an die diversen Glutnester zu gelangen.

Wie es zu dem Brandausbruch kam, ist noch unklar. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und erste Befragungen durchgeführt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Dohren - Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Ein 41-jähriger Mann hat am Sonntag, gegen 0:40 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Hollenstedter Straße (L141) verursacht. Der Mann war mit seinem Peugeot nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei hatte sich der PKW überschlagen. Glücklicherweise verletzte sich der 41-jährige nur leicht. An seinem Wagen entstand ein Totalschaden.

Bei der Unfallaufnahme gab der Mann an, Alkohol getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest bestätigte das. Hierbei erreichte der Mann einen Wert von 1,7 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein beschlagnahmte die Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell