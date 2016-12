POL-WL: Zeugensuche nach Unfallflucht

Seevetal/Hittfeld (ots) - Am Mittwoch (28.12.2016), in der Zeit zwischen 08 und 16 Uhr, wurde in der Kirchstraße, auf dem Parkplatz des dortigen Sportstudios "Mrs. Sporty", ein silberfarbener E-Klasse Mercedes durch ein anderes Fahrzeug, vermutlich beim Ausparken, beschädigt. Am Mercedes entstand Schaden an der vorderen Stoßstange.

Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort anstatt sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Seevetal unter der Telefonnummer 04105 6200 zu melden.

