POL-WL: schwere Brandstiftung in Mehrparteienhaus - Polizei sucht Zeugen ++ Winsen - An der Regenrinne hochgeklettert ++ Neu Wulmstorf - Alarmanlage vertrieb Einbrecher ++ Und weitere Meldungen

Buchholz (ots) - schwere Brandstiftung in Mehrparteienhaus - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag, gegen 14:00 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Mehrparteienhaus in der Gertrudenstraße gerufen. Bewohner waren auf einen ausgelösten Rauchmelder aufmerksam geworden und hatten die Retter alarmiert. Die Brandentdecker verließen daraufhin das Haus. Weitere Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zugegen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlug ihnen aus einer Kellerwohnung Rauch entgegen. Die Feuerwehr ging unter schwerem Atemschutz vor und konnte den Brand im Inneren der Wohnung schnell ablöschen. Hierbei bemerkten die Einsatzkräfte, dass die Tür der Wohnung zuvor aufgebrochen worden war. Polizeibeamte übernahmen die weitere Spurensuche. Sie stellten fest, dass das Feuer in der Wohnung vorsätzlich gelegt worden war. Die Bewohner der betroffenen Wohnung finden sich seit einigen Tagen im Urlaub.

Durch das Auslösen des Rauchmelders und die schnelle Reaktion des Nachbarn blieben die übrigen fünf Wohneinheiten verschont. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 EUR.

Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und sucht nun Zeugen, denen am Dienstag, 27.12.2016, in der Zeit zwischen 12:00 und 14:00 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Gertrudenstraße aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Telefonnummer 04181 2850.

Winsen - An der Regenrinne hochgeklettert

Unbekannte sind am Dienstag, in der Zeit zwischen 02 und 04 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Straße Große Gänseweide eingebrochen. Die Täter waren an einer Regenrinne auf den Balkon im ersten Obergeschoss geklettert und hatten dort ein Fenster aufgebrochen. Sie durchwühlten die gesamte Wohnung. Was sie dabei alles stahlen, ist noch unbekannt. Der Sachschaden wird auf rund 2000 EUR geschätzt.

Neu Wulmstorf - Alarmanlage vertrieb Einbrecher

Am Dienstag, gegen 19:20 Uhr, versuchten Diebe, in ein Einfamilienhaus am Knebuschstieg einzubrechen. Die Täter schoben die Außenjalousie eines Fensters hoch und lösten hierbei die Alarmanlage aus. Die Diebe flüchteten, bevor sie überhaupt in das Gebäude eindringen konnten.

Neu Wulmstorf - PKW-Aufbrüche

In der Nacht zu Dienstag sind auf dem Park & Ride Parkplatz an der Bahnhofstraße zwei PKW von Dieben aufgebrochen worden. Aus einem Seat Ibiza entwendeten die Täter einen Rucksack sowie ein Navigationsgerät. Auch ein Ford Mondeo wurde komplett durchwühlt. Ob die Täter hierbei fündig wurden, ist noch unklar.

In beiden Fällen schlugen die Diebe Seitenscheiben ein, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Neu Wulmstorf unter der Tel.-Nr. 040 70013860 entgegen.

Tostedt - Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein 81-jähriger Mann hat am Dienstag einen Verkehrsunfall auf der Tostedter Straße verursacht. Der Mann war gegen 18:20 Uhr mit seinem VW Golf von einem Parkplatz in die Straße eingefahren und hatte dabei übersehen, dass von links eine 30-jährige Frau mit ihrem VW Passat kam. Nach dem Zusammenstoß setzte der 81-Jährige seine Fahrt einfach fort. Die 30-Jährige verfolgte den Wagen und alarmierte parallel die Polizei.

Die Beamten überprüften den Mann an seiner Wohnanschrift. Dabei stellten sie fest, dass er alkoholisiert war. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von mehr als 1,0 Promille. Dem 81-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Der Unfallschaden wird auf rund 10.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell