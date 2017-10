POL-NOM: Holzdiebstahl

Uslar (ots) - GEMARKUNG USLAR-KNOBBEN (js) Wie erst jetzt bekannt wurde, entwendeten bisher unbekannte Personen aus dem Bereich des Forstamtes Knobben 22 Fichtenstämme im Wert von ca. 3.000 EUR. Diese waren an einem Waldweg, am "Spann", an der L 548, gelagert. Der Abtransport der Stämme muss mit einem Holztransporter zwischen dem 10. und 12. September 2017 erfolgt sein. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

