POL-NOM: Getreidefeld brennt

Einbeck (ots) - Einbeck -vo. Stadt Einbeck, Am Butterberg, Dienstag, 08. August 2017, 20.49 Uhr. Gestern Abend geriet ein ca. 300qm großes Weizenfeld in der Nähe des Verbindungsweges Schwammelwitzer Straße und der Ortschaft Hullersen in Brand. Das Feuer konnte schnell durch die örtliche Feuerwehr gelöscht werden. Über die Brandursache und die entstandene Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

