POL-NOM: Unterschlagung einer Geldbörse

Uslar (ots) - USLAR (js) Am Samstag, dem 04.02.17, zwischen 15.00 h und 15.30 h, wurde vermutlich auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes oder des Rewe-Marktes in der Wiesenstraße in Uslar eine Geldbörse verloren. Am nächsten Tag wurde die Geldbörse in einem Mülleimer des Rewe-Marktes aufgefunden. Die 28- jährige Geschädigte aus Wahlsburg gab an, dass 50 EUR Bargeld fehlen würden. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell