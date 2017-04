POL-NOM: Fußgänger angefahren

Uslar (ots) - USLAR (js) Am 08.02.17, gegen 21.35 Uhr, befuhr eine 37- jährige PKW- Fahrerin aus Uslar mit ihrem Fahrzeug in Uslar die Wiesenstraße in Richtung Alleestraße. Als sie dann nach rechts in Richtung Wiensen abbog, erfasste sie mit ihrem Fahrzeug einen 53- jährigen Fußgänger aus Uslar sowie seinen Hund, die gerade den Fußgängerüberweg in Richtung Sohnreystraße bei "grün" passierten. Der Fußgänger stürzte auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. Der Hund lief weg, konnte aber später wieder eingefangen werden. Ob der Hund verletzt wurde, ist bisher nicht bekannt. Am PKW entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell