POL-NOM: 58 jährige Autofahrerin schwer verletzt

Bad Gandersheim (ots) - 37589 Kalefeld, B 445, Einmündung K 616

Mittwoch, 08.02.2017, 12.15 Uhr

BAD GANDERSHEIM(Han) Zwei verletzte Autofahrerinnen und 13.000.- Euro Schaden sind die Folge eines schweren Verkehrsunfalles, der sich am Mittwochmittag in Kalefeld ereignete. Eine 58 jährige PKW - Fahrerin aus einem Kalefelder Ortsteil hatte gegen 12.15 Uhr die Kreisstraße 616, aus Dögerode kommend, befahren und an der Einmündung zur Ortsumgehung Kalefeld nicht die Vorfahrt einer von links kommenden Autofahrerin beachtet. Das Auto der Vorfahrtberechtigten prallte mit hoher Wucht seitlich in den anderen PKW. Der Aufprall war so stark, dass die Frauen mit Rettungswagen ins Northeimer Krankenhaus transportiert wurden und die Autos abgeschleppt werden mussten. Über die Schwere der Verletzungen können noch keine genaueren Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell