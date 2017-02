POL-NOM: Versuchter Diebstahl eines Portemonnaies

Einbeck (ots) - Einbeck(pap) Eine 77-jährige Einbeckerin konnte am Donnerstag, 02.02.17, gegen 11.50 Uhr in letzter Sekunde noch verhindern, dass ihr Portemonnaie gestohlen wurde. Die Frau hielt sich in einem Drogeriemarkt auf dem Marktplatz auf. Ihre Einkaufstasche war an dem mitgeführten Rollator gehängt. Als sie aus einem der Regale Waren entnahm und sich umdrehte, sah sie, wie ein junges Mädchen in die Einkaufstasche griff und die Geldbörse herausnahm. Die resolute Frau erfasste die Täterin sofort am Arm und forderte sie auf, das Portemonnaie herauszugeben. Diese betritt die Tat, riss sich los und lief aus dem Markt. Das Portemonnaie konnte dann mit vollständigem Inhalt in einem Regal in unmittelbarer Nähe gefunden werden. Die Täterin war ca. 16-17 Jahre alt, ca 160 cm groß und trug eine bunte Strickmütze. Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in Verbindung.

