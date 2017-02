POL-NOM: Trickdiebstahl

Einbeck (ots) - Einbeck, Grimsehlstraße, Dienstag, 31. Januar 2017, 17.00 Uhr

Eine 44-jährige Frau aus Dassel hielt sich in dem Einkaufsmarkt "LIDL" in Einbeck auf. Im Bereich des Backwarenstandes wurde sie plötzlich von einem Mann angerempelt. Ihr fiel auf, dass er ihren Einkaufswagen dabei abschirmte. Nachdem der Mann sich bei ihr entschuldigte und verschwand und die Frau ihre Ware in den Einkaufswagen legen wollte, bemerkte sie, dass ihre Handtasche ausgekippt war. Später an der Kasse bezahlte sie ihren Einkauf; ihre Geldbörse befand sich in der Jackentasche. Im Auto stellte sie dann fest, dass sich ihr Handy nicht mehr in der Handtasche befand. Die Geschädigte geht davon aus, dass der Mann, der sie angerempelt hatte, mit dem Diebstahl in Verbindung steht und kann diesen wie folgt beschreiben: Circa 25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, braune Haut, südländischer Typ mit schwarzen Haaren, an den Seiten hochgegelt, Drei-Tage-Bart, muskulös und soll auffällig große Augen gehabt haben. Er war mit einer braunen Lederjacke bekleidet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Einbeck unter Tel. 05561-949780 in Verbindung zu setzen.

