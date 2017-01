POL-NOM: Verkehrsunfall mit Fuchs

Uslar (ots) - Uslar (Se) Auf der Bundesstraße 241, in Höhe des Bollert, kam es am Freitag, den 27.01.2017, gegen 07.15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen dem Pkw einer 50-Jährigen aus einem Uslarer Ortsteil und einem Fuchs. Der Fuchs wurde getötet, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca 3000.-EUR

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell