POL-NOM: Einbruch in Hardegser Wohn- und Geschäftshaus

Northeim (ots) - Hardegsen, Am Gladeberg - In der Nacht zum Freitag, 27. Januar 2017

HARDEGSEN (fal) - In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte in der Straße Am Gladeberg durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Wohn- und Geschäftshaus eingebrochen. In allen Zimmern des Hauses suchten die Einbrecher nach Diebesgut. Gestohlen wurden Werkzeuge, ein E-Bike, Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim/Osterode hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Bereich der Straßen Am Gladeberg/Schulstraße in der Nacht zum Freitag auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder auch andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell