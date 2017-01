POL-NOM: Einbruchsdiebstahl in Sollingschule

Uslar (ots) - USLAR (zi.)

Bisher unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 25.01.17, 20:30 Uhr, bis zum 26.01.17, 06:50 Uhr, gewaltsam in die Räume der Sollingschule in der Straße "Zur Schwarzen Erde" ein. In einem Büro der Schulleitung hebelten sie einen Möbeltresor aus einem Schrank und entwendeten ihn komplett. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500,- Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Tel.-Nr. 05571/926000.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell