POL-NOM: Weißer Motorroller am Nörten-Hardenberger Bahnhof gestohlen

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Am Bahnhof - Mittwoch, 26.01.2016, zwischen 15.00 Uhr und 21.00 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (fal) - Am Mittwoch gegen 15.00 Uhr stellte eine Nörten-Hardenbergerin ihren weißen Motorroller unter das Dach des Fahrradständers am Bahnhof. Das Zweirad wurde mit einem Kabelschloss gesichert. Bei ihrer Rückkehr gegen 22.00 Uhr stellte sie den Diebstahl des Rollers fest und meldete den Vorfall der Polizei.

Gegen 22.40 Uhr wurde der Roller von einer Funkstreife der Northeimer Polizei ca. 400 Meter vom Tatort entfernt vor einer Scheune im Leineweg aufgefunden. Bis auf das beschädigte Zündschloss war der Roller unversehrt.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugen, die am Mittwoch zwischen 15.00 Uhr und 22.00 Uhr an oder in der Nähe des Bahnhofs Personen gesehen haben, die den weißen Roller geschoben oder gefahren haben oder die andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05503-1004 zu melden.

