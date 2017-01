POL-NOM: 43-Jähriger zusammengeschlagen - Northeimer Polizei ermittelt gegen 28-Jährigen wegen versuchten Totschlags

Northeim (ots) - Sudershausen, Am Birkenberg - Dienstag, 24.01.2017, zwischen 01.45 Uhr und 02.06 Uhr

SUDERSHAUSEN (fal) - Auf einem Grundstück in der Sudershäuser Straße Am Birkenweg wurde am Dienstag zwischen 01.45 Uhr und 02.06 Uhr ein 43 Jahre alter Mann aus Diekholzen durch heftige Schläge auf den Kopf schwer verletzt. Ein 42 Jahre alter Mann aus Göttingen meldete den Verletzten gegen 02.06 Uhr über den Notruf.

Polizeibeamte trafen auf dem Grundstück neben dem sehr schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzten Mann auf den 42-jährigen Anrufer und einen 28-Jährigen. Alle drei Personen waren erheblich alkoholisiert. Der 43-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in die Göttinger Universitätsklinik gefahren und dort stationär aufgenommen. Er hatte erhebliche Verletzungen im Gesicht und am Kopf.

Im Laufe der weiteren Ermittlungen durch das 1. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim/Osterode und der Polizeistation Nörten-Hardenberg ergab sich im Laufe des Tages ein dringender Tatverdacht gegen den 28-Jährigen. Der Mann ist rumänischer Staatsbürger, wohnt und arbeitet aber in Sudershausen. Derzeit gehen die Ermittler der Kripo davon aus, dass der 28-Jährige mit dem 43-Jährigen nach Alkoholkonsum in Streit geraten ist.

Dieser Streit war vermutlich der Auslöser für einen heimtückischen Angriff, bei dem der 28-Jährige mit einem Stuhl und einem Besenstiel wiederholt heftig auf den Schädel des 43-Jährigen einschlug, ohne dass dieser sich wehren konnte.

Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen. In seiner Vernehmung schwieg er zu den Vorfällen. Am Mittwoch wurde der Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen dem Haftrichter beim Amtsgericht Göttingen vorgeführt. Der Richter erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Im Anschluss wurde der 28-Jährige in die JVA Rosdorf überführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell