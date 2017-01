POL-NOM: Unerlaubt Müll abgelagert

Osterode (ots) - Osterode, Baumhofweg, 19.01.17, 19.00 Uhr

OSTERODE (US) Am Donnerstag, gg. 19.00 Uhr, hatte ein Zeuge beobachtet, wie eine männliche Person aus dem Kofferraum eines silberfarbenen Pkw, drei ca. 50-Liter-Kunststoff-Säcke mit Tannenschnitt/Grünabfall abgeladen hatte. Diese hatte der Mann am Fahrbahnrand eines Stichweges von der Baumhofstraße in Richtung Branntweinstein unerlaubt zurückgelassen.

