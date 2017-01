POL-NOM: Versuchter Einbruchsdiebstahl an fünf abgestellten Lkw - Zeugen gesucht

Bad Lauterberg (ots) - Walkenried, Zorger Straße, Spedition Will, Tatzeit 21.01.2017 15.30 bis 22.01.2017 10.15 Uhr

Bad Lauterberg (Dit) In der Zeit von Samstag 15.30 bis Sonntag Morgen 10.15 Uhr zersörte ein bislang unbekannter Täter die Scheiben von geparkten Lkw und gelangte so in den Innenraum der Kraftfahrzeuge. Der Innenraum der Lkw wurde explizit nach Bargeld durchsucht, welches sich in keinem der Lkw befand. Der Sachschaden wird auf etwa 1500EUR geschätzt. Die Polizei Bad Lauterberg bittet Zeugen, die auffällige Beobachtungen zur Tatzeit gemacht haben sich unter der Tel. 05524-9630 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell