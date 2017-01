POL-NOM: Trunkenheitsfahrten (hin)

Einbeck (ots) - Am Samstag, d. 21.01.2017, gegen 16.39h befand sich ein Polizeibeamter vor der Dienststelle in der Grimsehlstraße. Er bemerkte einen PKW, der den Möncheplatz mit quietschenden Reifen befuhr. Er stoppte diesen PKW und bei der anschließenden Kontrolle stellte er bei dem Fahrzeugführer, einen 54-jährigen Einwohner eines Einbecker Ortsteil, starken Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test am Alkomaten ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,59 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt.

Am gleichen Tag, gegen 18.01h fiel einer Streifenbesatzung ein PKW auf, der die Grimsehlstraße in Schlangenlinien befuhr. Das Fahrzeug wurde gestoppt, die Fahrzeugführerin, eine 75-jährige Einwohnerin eines Einbecker Ortsteil, kontrolliert. Hierbei wurde ebenfalls starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Test am Alkomat ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,70 Promille. Auch gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Es stellte sich dann heraus, dass es die Mutter des 54-jährigen war und diesen vermutlich abgeholt hatte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell