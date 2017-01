POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Osterode (ots) - Osterode - Lindenstraße, Sa. 21.01.17, 11.00 Uhr - 11.30 Uhr

Osterode (Schw) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Samstag, 21.01.2017, in der Zeit von 11.00 Uhr - 11.30 Uhr in Osteorde, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Lindenstraße den Pkw eines 70-jährigen Geschädigten aus Badenhausen. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß ein bislang nicht bekanntes Kraftfahrzeug gegen die Anhängerkupplung des Pkw des Geschädigten. Diese wurde durch den Unfall verbogen. Anschließend verließ der Verursacher den Unfallort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200,- EUR. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Telefonnummer 05522/508-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell