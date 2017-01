POL-NOM: Tankbetrug

Osterode (ots) - Osterode - Herzberger Landstraße, Fr. 20.01.2017, 19.10 Uhr

Osteorde (Schw) - Am Freitag, 20.01.2017, gegen 19.10 Uhr betankte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer seinen weißen Pkw mit ca. 30 Ltr. Kraftstoff, an einer in Osterode, an der Herzberger Landstraße gelegenen Tankstelle und entfernte sich anschließend vom Tankstellengelände, ohne die Rechnung zu bezahlen. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 32,- EUR. Zeugen, die Hinweise auf den Fahrzeugführer oder den Pkw geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Osterode unter der Telefonnummer 05522/508-0 in Verbindung zu setzen.

