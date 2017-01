POL-NOM: Versuchter Betrug

Einbeck (ots) - Am Samstag versuchte ein 30-jähriger Einwohner Einbecks in einem Lebensmittelmarkt am Hubeweg einen Leergutbon doppelt auszahlen zu lassen. Er hatte Leergut abgegeben und gab dem Mitarbeiter gegenüber an, dass kein Bon ausgedruckt wurde. Ihm wurde daraufhin eine Kopie des Bon ausgestellt. Da er an der Kasse jedoch Bon und Kopie abgerechnet haben wollte, wurde der Schwindel bemerkt. Eine hinterher durchgeführte Überprüfung der Videoaufzeichnung ergab, dass er den eigentlichen Bon entnahm und in seine Tasche steckte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell