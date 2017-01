POL-NOM: Diebstahl eines Paketes

Uslar (ots) - USLAR (Wie) Am 18.01.2017, in der Zeit von 10.30 - 15.50 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein vor einer Wohnungstür in Uslar, Gustav-Fischer-Str. 7, abgestelltes Paket im Wert von 69,-- Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Uslar, Tel. 05571 - 926000.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell