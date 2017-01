POL-NOM: Einbruch in Imbiss

Northeim (ots) - Moringen, Lange Straße - In der Nacht zum Freitag, 20. Januar 2017

MORINGEN (fal) - In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte in der Langen Straße durch ein aufgebrochenes Fenster in die Döner-Pizzeria eingestiegen. Im Verkaufsraum wurde ein Geldspielautomat aufgebrochen und Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro daraus entnommen. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Die Northeimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht zum Freitag nahe dem Einmündungsbereich Lange Straße/Schneehof auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell