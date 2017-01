POL-NOM: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Einbeck (ots) - Einbeck, Möncheplatz, Donnerstag, 19.Januar 2017, 14.18 Uhr

Eine 55-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW den Möncheplatz in Richtung Grimsehlstraße. Gleichzeitig wollte eine 72-jährige Frau aus Salzderhelden als Fußgängerin die Straße überqueren. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah die Fahrzeugführerin die Fußgängerin und es kam zum Zusammenstoß. Die 72-jährige Frau stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde zur ambulanten Behandlung ins Einbecker Bürgerspital verbacht. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell