POL-NOM: Sachbeschädigung an PKW

Osterode (ots) - Lerbach, Am Schwarzenberg, 18.01.17, 18.20 Uhr - 20.15 Uhr

LERBACH (US) Die 60jähr. Geschädigte hatte ihren VW Polo am Mittwoch, gg. 18.20 Uhr, in Lerbach, Am Schwarzenberg, abgestellt. Als sie das Fahrzeug um 20.15 Uhr wieder benutzen wollte, stellte sie die Beschädigung fest. Bislang unbekannte Täter hatten den rechten Vorderreifen zerstochen und somit einen Schaden i.H.v. 60,-- Euro verursacht. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

