POL-NOM: Parkenden Pkw beschädigt

Uslar (ots) - USLAR-SOHLINGEN (zi.)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 19.01.17, in der Zeit von 11:15 Uhr und 11:30 Uhr, einen auf dem Parkplatz einer Physiotherapiepraxis in der Uslarer Straße parkenden Pkw. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/926000, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell