POL-NOM: Führen eines PKW ohne Fahrerlaubnis und unter Drogenbeeinflussung

Einbeck (ots) - Einbeck - Vo. Stadt Einbeck, Sülbecksweg, Donnerstag, 19.Januar 2017, 21.40 Uhr

Am frühen Abend kontrollierte eine Polizeistreife aus Einbeck einen VW Golf aus Einbeck. Bei der Kontrolle des 19-jährigen Fahrzeugführers stellte sich schnell heraus, dass dieser gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ferner fiel den beiden eingesetzten Polizeibeamten auf, dass der Fahrzeugführer deutliche Anzeichen einer Drogen- beeinflussung aufwies. Da er ferner stark nach Marihuana roch, wurden seine Taschen durchsucht, dabei wurde eine kleine Menge Marihuana, in einer Alufolie eingewickelt, aufgefunden. Ein dann durchgeführter Drogenschnelltest zeigte auch den Konsum von Cannabis an. Auf der Polizeiwache mußte jetzt anschließend eine Blutprobe entnommen werden. Den Fahrzeugführer erwarten jetzt zwei Ermittlungsverfahren, einmal wegen Führen eines PKW ohne Fahrerlaubnis und zum Zweiten das Führen eines PKW unter Drogenbeeinflussung.

