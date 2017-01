Uslar (ots) - BODENFELDE-POLIER (js) Am 17.01.17, gegen 14.05 Uhr, befuhr ein 25- jähriger Fahrer aus Herzberg mit einem LKW Sprinter die L 551 aus Richtung Amelith kommend in Richtung Bodenfelde. In der Ortschaft Polier hielt der Fahrer am rechten Fahrbahnrand an. Der nachfolgende 27- jährige PKW- Fahrer aus Bodenfelde stoppte hinter dem Sprinter. Als der 25- Jährige sein Fahrzeug zurücksetzte, kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Dadurch entstand Sachschaden von ca. 4.000 EUR.

