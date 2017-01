POL-NOM: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Lauterberg (ots) - Bad Sachsa (die)- Am Montag, den 16.01.2017, zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr, kam es in der Kirchstraße zu einem Verkehrsunfall. Personen wurden dabei nicht verletzt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war auf der Kirchstraße in Richtung Steinaer Straße unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Unbekannte nach links von der Fahrbahn ab und streifte die rechte Fahrzeugseite eines schwarzen Honda CR-V der auf dem dortigen Parkstreifen stand. An dem Honda entstand dabei ein Sachschaden von ca. 400 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Sachsa, Tel. 05523/481, in Verbindung zu setzen.

