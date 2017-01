POL-NOM: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Walkenried

Bad Lauterberg (ots) - WALKENRIED, 17.01.2017, 06:30 Uhr, Harzstraße (Bla)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Dienstagmorgen um 06:30 Uhr in Walkenried. Auf der Kreuzung L 601 / L 603 übersah ein 50-jähriger Walkenrieder beim Abbiegevorgang den entgegenkommenden Pkw eines 45-jährigen Nordhäusers. Beide wurden leicht verletzt und kamen in nahegelegene Krankenhäuser. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 13.000 Euro. Der Kreuzungsbereich war für die Dauer der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle bis circa 08:20 Uhr gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Walkenried in Verbindung zu setzen.

