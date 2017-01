POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Osterode (ots) - Osterode, Eisensteinstraße, 16.01.17, 07.52 Uhr - 09.35 Uhr

OSTERODE (US) In Osterode, Eisensteinstraße, auf dem Parkplatz der ehem. Rinnepassage, ereignete sich am Montag Morgen eine Unfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß beim Rangieren gegen den abgestellten LKW einer Firma aus Nordhausen. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die erforderliche Schadensregulierung i.H.v. 1000,-- Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell