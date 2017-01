POL-NOM: Größerer Hund brach in den Kaiserteich ein

Osterode (ots) - Osterode, Am Südbahnhof, 16.01.17, 14.00 Uhr

OSTERODE (US) Ein größerer Hund war am Montag, gg. 14.00 Uhr, auf den Kaiserteich gelaufen und ins Eis eingebrochen. Er konnte sich zwar immer wieder von selbst aus dem Wasser aufs Eis ziehen, brach jedoch immer wieder erneut ein. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, hatte sich der Hund auf diese Art und Weise einmal quer über den Teich gearbeitet und bereits das andere Ufer erreicht. Für Wasserrettungseinsätze verfügt die Ortsfeuerwehr Osterode ein auf dem Rüstwagen verlastetes Schlauchboot mit Eisschlitten. Die Polizei warnt vor Betreten von Eisflächen, solange diese nicht von der Stadt Osterode freigegeben sind. Dafür hängt die Stadt die Freigabe-Bekanntmachung deutlich sichtbar am Rand der Eisfläche aus.

