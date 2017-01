POL-NOM: Ohne gültigen Führerschein unterwegs

Einbeck (ots) - Einbeck(pap) Im Rahmen der Schulwegüberwachung wurde am Montag, 16.01.2017, gegen 07.45 Uhr in der Königsberger Straße eine Pkw-Führerin aus Einbeck angehalten und kontrolliert. Die 29 Jahre alte Frau händigte den Beamten einen Internationalen Führerschein aus Jordanien aus. Bei weiteren duchgeführten Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Frau seit mehreren Jahren in Einbeck lebt und kürzlich bei einem Auslandsaufenthalt den besagten Führerschein erworben hat. Ein inländische Fahrerlaubnis konnte sie nicht vorweisen. Gegen die junge Frau wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet.

