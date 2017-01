Uslar (ots) - USLAR-KAMMERBORN (js) Am 15.01.17, gegen 14.00 Uhr, befuhr eine 52- jährige PKW- Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil mit ihrem Fahrzeug die Sollingstraße in Kammerborn in Richtung Schönhagen. Als sie nach links in eine Garage abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 22- jährigen Fahrers aus Lügde, der gerade überholen wollte. Alle Personen blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Höhe ist noch nicht bekannt.

