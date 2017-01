POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Osterode (ots) - Osterode, Lindenstraße, 14.10.17, 11.30 Uhr - 11.40 Uhr

OSTERODE (US) Nach Angaben einer Zeugin hatte eine 71jähr. Frau aus Osterode am Samstag, 11.30 Uhr - 11.40 Uhr, in Osterode, auf dem Rewe-Parkplatz in der Lindenstraße, eine Unfallflucht begangen. Die Frau beschädigte beim Einparken mit ihrem Fahrzeug den abgestellten PKW eines 82jähr. Einwohners aus Osterode. Anschließend entfernte sich die Verursacherin von der Unfallstelle, ohne sich um eine Begleichung des Schadens i.H.v. 1000,-- Euro zu kümmern.

