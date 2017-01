POL-NOM: 16-jähriger mit dem Auto seines Vaters erwischt

Bad Lauterberg (ots) - Bad Lauterberg, Wissmannstraße, 15.01.2017, 03:30 Uhr (olb)

Am 15.01.17, gegen 03:30 Uhr, fiel der Bad Lauterberger Nachtstreife ein Fahrzeug mit einer augenscheinlich jüngeren Person am Steuer in der Wissmannstraße auf. Der Fahrzeugführer wurde auf einem Parkplatz in der Lutterstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer aus Braunlage erst im Alter von 16 Jahren ist und demzufolge nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besitzen konnte. Zuvor hatte er noch versucht, die Streifenbesatzung durch Angaben falscher Personalien in die Irre zu führen.

Der Jugendliche und sein gleichaltriger Beifahrer wurden zur Dienststelle verbracht und dort dem Vater übergeben. Er muss sich nun im einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie einer Ordnungswidrigkeit wegen falscher Namensangabe gegenüber Amtsträgern verantworten.

Zudem wurde ein Strafverfahren gegen den Vater und zugleich Fahrzeughalter eingeleitet, da er die Fahrzeugschlüssel vermutlich nicht ausreichend gegen fremden Zugriff sicherte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell