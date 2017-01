Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße am So., den 15.01.17, 07.00 Uhr. Im Rahmen des Schneeräumdienstes beschädigte ein Bad Gandersheimer mit seinem Fahrzeug den zum Parken abgestellten PKW VW Caddy des Geschädigten. An diesem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 4000,-- Euro. /SEM

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell