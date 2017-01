POL-NOM: Neuerlicher Brand in einem zur Zeit leerstehenden Wohngebäude, Verdacht der Brandstiftung

Northeim (ots) - Sonntag, 15.01.2017, gegen 05:00 Uhr 37154 Northeim, Göttinger Str. / Ecke Akazienstraße

Northeim (ala) - In einem zur Zeit leerstehenden Gebäude in der Göttinger Straße ist am frühen Sonntag Morgen erneut ein Brand ausgebrochen. Schon am Vorabend musste die Feuerwehr in diesem Objekt einen Brand löschen. Die polizeilichen Ermittlungsergebnisse lassen zum jetzigen Zeitpunkt Brandstiftung vermuten. Durch das schnelle Eingreifen der FFW Northeim wird der neuerliche Sachschaden auf geschätzte 1000.00 Euro beschränkt. Weitere polizeilichen Ermittlungen laufen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell