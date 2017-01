POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Drogen

Northeim (ots) - Northeim, Graf-Otto-Straße - Donnerstag, 12.01.2017, 12.10 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Donnerstag gegen 12.10 Uhr kontrollierte eine Streife der Northeimer Polizei in der Graf-Otto-Straße einen 31 Jahre alten Mopedfahrer. Statt des erforderlichen Führerscheins war der Northeimer nur im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung. Zudem gestand er ein, am Tag zuvor einen Joint geraucht zu haben.

Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen Führen eines Kraftfahrzeuges unter Drogeneinfluss und wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell