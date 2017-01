POL-NOM: Durch Straßenglätte kommt es in kurzer Zeit zu vier Unfällen

Einbeck (ots) - Einbeck/Dassel -vo. Am frühen Donnerstagmorgen musste die Polizei in ihrem Zuständigkeitsbereich insgesamt vier "Glatteisunfälle" aufnehmen. Auf der Kreisstraße 528, zwischen Deitersen und Markoldendorf, in Höhe des dortigen Kreisels, musste die Polizei Einbeck/Dassel in kurzer Zeit insgesamt drei Verkehrsunfälle aufnehmen. Zunächst kam gegen 05.30 Uhr ein Pkw-Führer mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und fuhr vor dem Kreisel ein Verkehrszeichen um. Kurze Zeit später, gegen 05.40 Uhr, kam ein weiterer Pkw an fast derselben Stelle ins Schleudern und überfuhr ein Verkehrszeichen und einen Fahrbahnteiler. Um 06.10 Uhr folgte dann noch ein Auffahrunfall. Ein Pkw-Führer konnte seinen Pkw nicht mehr rechtzeitig vor einem vor ihm zunächst schleudernden Pkw anhalten und fährt dadurch auf diesen Pkw dann auf. Um 08.10 Uhr ereignete sich in Einbeck in der Andershäuser Straße der letzte Glatteisunfall. Eine Fahrzeugführerin kommt mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und stößt gegen einen Baum und einen Leitpfosten. Verletzte gab es durch die Unfälle zum Glück nicht, über die Schadenshöhen liegen noch keine Angaben vor.

