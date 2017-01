POL-NOM: Schulbus streift PKW / 10.000.- Euro Sachschaden

Bad Gandersheim (ots) - 37574 Einbeck, OT Garlebsen, L 487

Donnerstag, 12.01.2017, 12.55 Uhr

BAD GANDERSHEIM (Han) Ein mit drei Schülern besetzter Schulbus war Donnerstagmittag an einem Verkehrsunfall in der Einbecker Ortschaft Garlebsen beteiligt. Der Fahrer des Busses war, aus Richtung Einbeck kommend, in der Ortsdurchfahrt aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte dort einen entgegenkommenden PKW gestreift. Verletzt wurde niemand, die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 10.000.- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell