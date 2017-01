POL-NOM: Schornsteinbrand in Barbis

Bad Lauterberg (ots) - Bad Lauterberg/ Barbis

Barbis, Barbiser Straße

(Käh) Am 12.01.2017 kam es gegen 17 Uhr in einem Einfamilienwohnhaus in der Barbiser Straße zu einem Schornsteinbrand. Die im Haus wohnende Familie verlässt das Haus vor Eintreffen der Feuerwehr. Alle Bewohner bleiben unverletzt. Ein 15-jähriger wird nachträglich dem Klinikum Herzberg zugeführt. Hierbei handelt es es sich jedoch um einen brandunabhängigen Krankheitsfall. Als mögliche Brandursache kommen brennbare Rückstände im Schornstein in Betracht. Im Einsatz befanden sich die FFW Barbis, der örtlich zuständige Schornsteinfeger sowie die Polizei Bad Lauterberg.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell