POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Lauterberg (ots) - wue. Am Donnerstag, den 12.01.2017 zwischen 11.10 Uhr und 11.30 Uhr fuhr in Bad Lauterberg obere Hauptstraße kurz vor der Tankstelle ein Pkw in Richtung Braunlage so dicht an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw vorbei, dass er mit seinem rechteb Außenspiegel gegen den linken Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs stieß. Beide Außenspiegel wurden beschädigt. Teile davon fielen auf die Fahrbahn. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Vermutlich fuhr er einen hellen Audi A 3. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Bad Lauterberg unter Tel.-Nr: 05524 9630 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell