Uslar (ots) - B 241 (js) Am 11.01.17, gegen 17.10 Uhr, befuhr ein 18- jähriger PKW- Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil mit seinem Fahrzeug die B 241 in Richtung Volpriehausen. Kurz vor dem Ortseingang setzte er zum Überholen an. Dabei kam es zur seitlichen Berührung mit dem PKW eines 25- jährigen Fahrers aus Holzminden, der bereits überholte. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 2500 EUR.

