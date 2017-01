POL-NOM: Versuchter Ladendiebstahl

Uslar (ots) - USLAR (js) Am 10.01.17, gegen 14.10 Uhr, steckten zwei 30 und 31-jährige Männer mit osteuropäischem Migrationshintergrund in einem Einkaufsmarkt in der Stiftstraße in Uslar Waren im Wert von ungefähr 130 EUR in eine mitgebrachte Umhängetasche, um diese Sachen zu entwenden. Als die beiden Männer bemerkten, dass sie beobachtet wurden, legten sie die Ware in die Regale zurück. Während der weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass beide Personen in der Vergangenheit bereits Ladendiebstähle begangen hatten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell