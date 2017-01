POL-NOM: Parkplatz mit Driftübungen verwüstet

Einbeck (ots) - Dassel -vo. Lauenberg, Parkplatz Badesee, Tatzeit von Freitag, 06. Januar 2017 bis Montag, 09. Januar 2017. Bereits zum zweiten Mal ist ein geschotterter und planierter Parkplatz am Badesee in Lauenberg mit einem Pkw durch Driftübungen und Vollbremsungen stark beschädigt worden. Der Parkplatz muss neu abgezogen und planiert werden. Bereits Anfang Dezember 2016 wurde der damals gerade erst fertig gestellte Parkplatz ein erstes Mal mit einem Pkw so entsprechend beschädigt. Für die Beseitigung der Schäden wurden damals ca. 1.000,- Euro berechnet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell